Мирра Андреева: сетку турнира не изучаю, стараюсь ничего не прогнозировать
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16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что не занимается изучением турнирной сетки.
«Сетку не изучаю. Как раз наоборот: стараюсь не смотреть дальше и ничего не прогнозировать. Так и меньше волнений, и помогает настроиться на тот матч, который предстоит играть в моменте. Полезно и нравится играть со всеми игроками топ-уровня. Они все разные, со своими особенностями — мне это интересно», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Напомним, Андреева попала в основную сетку «Ролан Гаррос», успешно пройдя квалификацию турнира. Послезавтра, 30 мая, Андреева сыграет в матче первого круга Открытого чемпионата Франции с представительницей США Элисон Риске.
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