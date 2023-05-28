«Ребята, я думала, это адресовано мне». Соболенко – о свисте фанатов после матча с Костюк
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала тот факт, что французские болельщики освистали украинку Марту Костюк после того, как она не пожала Соболенко руку.
Это произошло в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023. Соболенко уверенно обыграла Костюк со счётом 6:3, 6:2, Марта после финального розыгрыша отказалась пожимать руку белоруске.
«Это был очень тяжёлый матч, я имею в виду в эмоциональном плане. Простите, ребята, сначала я не поняла — думала, что это «бууу» адресовано мне, и была немного удивлена. Но потом я почувствовала вашу поддержку, так что большое спасибо. Это действительно важно», — сказала Соболенко в интервью на корте.
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