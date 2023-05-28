Синнер: Алькарас — самый разносторонний теннисист прямо сейчас
Поделиться
Итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением об испанце Карлосе Алькарасе.
«Думаю, на данный момент Алькарас — самый разносторонний игрок. Он может делать на корте практически всё, найти его слабые стороны очень сложно. Возможно, его удар слева чуть хуже, чем справа. Он выкладывается на 100% в каждом ударе. Я тоже так делаю. Думаю, мы играем в одинаковый теннис. Вот почему наши матчи бывают очень интересными. Мы трудолюбивы и идём своей дорогой. Я был бы рад бороться с Карлосом за лидерство в течение 10-15 лет, но есть и другие игроки», — приводит слова Синнера пресс-служба «Ролан Гаррос».
Завтра, 29 мая, Синнер сыграет в матче первого круга «Ролан Гаррос» с французом Александром Мюллером. Начало встречи — не раньше 12:00 мск.
Комментарии
- 28 мая 2023
-
14:32
-
14:26
-
14:24
-
14:17
-
14:02
-
13:48
-
13:48
-
13:40
-
13:30
-
13:30
-
13:21
-
13:15
-
12:58
-
12:40
-
12:02
-
11:56
-
11:54
-
11:44
-
11:29
-
11:22
-
11:13
-
10:59
-
10:51
-
10:47
-
10:25
-
09:55
-
09:11
-
09:00
-
08:00
-
06:37
-
04:43
-
00:59
-
00:55
-
00:40
-
00:36
Партнерский контент