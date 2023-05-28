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Карен Хачанов сумел перевести стартовый матч на «Ролан Гаррос» в 4-й сет, проигрывая 0:2

Карен Хачанов сумел перевести стартовый матч на «Ролан Гаррос» в 4-й сет, проигрывая 0:2
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 11-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов перевёл свой стартовый матч на «Ролан Гаррос» — 2023 в четвёртый сет.

Напомним, Хачанов проигрывал 69-й ракетке мира, представителю Франции со счётом 3:6, 1:6. Однако Карену удалось вернуться в игру и спастись от поражения, взяв третий сет со счётом 6:2. Отметим, что по ходу третьей партии француз неоднократно брал медицинский тайм-аут.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Констан Летьен в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
28 мая 2023, воскресенье. 12:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		1 6 1  
6 		6 2 0  
             
Констан Летьен
Франция
Констан Летьен
К. Летьен

Интересно, что Хачанов лишь два раза в карьере отыгрывался с 0:2 по сетам: в матче с Янником Синнером (Италия) на US Open – 2020 и в поединке с американцем Фрэнсисом Тиафо на Уимблдоне-2018.

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