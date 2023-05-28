Карен Хачанов сумел перевести стартовый матч на «Ролан Гаррос» в 4-й сет, проигрывая 0:2

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 11-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов перевёл свой стартовый матч на «Ролан Гаррос» — 2023 в четвёртый сет.
Напомним, Хачанов проигрывал 69-й ракетке мира, представителю Франции со счётом 3:6, 1:6. Однако Карену удалось вернуться в игру и спастись от поражения, взяв третий сет со счётом 6:2. Отметим, что по ходу третьей партии француз неоднократно брал медицинский тайм-аут.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Констан Летьен в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023.
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Интересно, что Хачанов лишь два раза в карьере отыгрывался с 0:2 по сетам: в матче с Янником Синнером (Италия) на US Open – 2020 и в поединке с американцем Фрэнсисом Тиафо на Уимблдоне-2018.
- 28 мая 2023
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