Соболенко: когда выходишь на матч с украинкой, никогда не знаешь, что может произойти

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко развёрнуто прокомментировала тот факт, что французские болельщики освистали украинку Марту Костюк после того, как она не пожала ей руку.

Это произошло в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023. Соболенко уверенно обыграла Костюк со счётом 6:3, 6:2, Марта после финального розыгрыша отказалась пожимать руку белоруске.

«Мы все заранее знаем, что украинские девушки не будут жать нам руки, поэтому для меня это не было неожиданностью, но для публики это, наверное, стало неожиданностью. Они увидели в этом неуважение ко мне как к игроку и поэтому освистали Марту. При этом сначала я подумала, что освистывают меня. Я была немного сбита с толку, в голове было: «Окей, а что мне делать?» Потом я поговорила со своей командой и убедилась, что поняла всё правильно.

Когда ты играешь с украинкой, никогда заранее не знаешь, что может произойти. Никогда не знаешь, как поведут себя люди, будут они тебя поддерживать или нет. Поэтому я волновалась перед матчем — не люблю, когда болеют против меня», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.