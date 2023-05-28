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Белоруска Арина Соболенко ответила на вопрос об отношении к ситуации на Украине

Белоруска Арина Соболенко ответила на вопрос об отношении к ситуации на Украине
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос журналиста о ситуации на Украине.

«Вы можете стать первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос». Каково ваше послание миру? Развитие ситуации с украинскими игроками показывает, что вы постоянно выкручиваетесь, говоря, что они ненавидят вас, хотя они так не говорят. Единственное, что они хотят знать: поддерживаете вы или осуждаете ситуацию на их родине, а вы избегаете этого вопроса», — спросил один из журналистов Соболенко.

«Во-первых, когда меня спрашивают об украинцах, мне всегда задают вопрос из разряда — ты знаешь, что они тебя ненавидят? И не уточняют, идёт ли речь о личном или политическом.

Что касается ситуации на Украине, я много-много раз говорила: никто в этом мире — ни российские спортсмены, ни белорусские — происходящее не поддерживают. Никто. Как мы можем это поддерживать? Нормальные люди никогда не станут этого делать.

Почему мы должны об этом кричать? Это как 1+1. Если мы могли что-то сделать, то сделали бы. Но, к сожалению, это не в наших силах», — сказала Соболенко на пресс-конференции после стартовой победы на «Ролан Гаррос».

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