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«Я этого не ожидала». Костюк — о свисте болельщиков после матча с Соболенко

39-я ракетка мира, украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала тот факт, что болельщики на «Ролан Гаррос» освистали её за отказ пожать руку белорусской теннисистке Арине Соболенко.

«Я этого не ожидала. Не знаю, как реагировать, но люди, должно быть, были в замешательстве», — приводит слова Костюк Daily Express.

Напомним, инцидент произошёл в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2023. Костюк проиграла Соболенко со счётом 3:6, 2:6. Украинская спортсменка не стала пожимать белоруске руку после встречи.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Соболенко сыграет с соотечественницей, Ириной Шиманович, победившей в первом раунде представительницу Венгрии Панну Удварди. Матч Шиманович и Соболенко во втором круге соревнований состоится 31 мая.