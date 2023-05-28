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Российские теннисистки узнали первых соперниц в парном разряде «Ролан Гаррос» — 2023

Прошла жеребьёвка «Ролан Гаррос» — 2023 в женском парном разряде. В сетке соревнований много представительниц России.

Все матчи россиянок в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде:

Ирина Хромачёва (Россия)/Линда Носкова (Чехия) – Александра Панова/Яна Сизикова (обе – Россия)

Лидия Морозова (Беларусь)/Ребека Масарова (Испания) – Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (обе – Россия, 15)

Юлия Путинцева (Казахстан)/Камилла Рахимова (Россия) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Синьюй Ван (Китай)

Лаура Зигемунд (Германия)/Вера Звонарёва (Россия) – Кори Гауфф/Джессика Пегула (обе – США, 2)

Марта Костюк (Украина)/Елена-Габриэла Русе (Румыния) (13) – Анна Блинкова/Варвара Грачёва (обе – Россия)

Суко Аояма/Эна Сибахара (обе – Япония, 7) – Екатерина Александрова/Анастасия Потапова (Россия).