Камельзон: Медведев на любом турнире главный фаворит, в том числе и на «Ролан Гаррос»

Известный российский тренер по теннису Владимир Камельзон оценил шансы российского теннисиста Даниила Медведева успешно выступить на «Ролан Гаррос» 2023 года.

«Сегодня Даниил Медведев — главный фаворит на любом турнире, в том числе на «Ролан Гаррос». Уровень Даниила сегодня таков, что он сможет пройти на грунте всю сетку, ни разу не споткнувшись. Ему пока не удавалось победить здесь, но в этом году, особенно после Рима, у него есть все шансы», — приводит слова Камельзона «RT на русском».

30 мая Медведев проведёт матч первого круга Открытого чемпионата Франции — 2023 с представителем Бразилии Тьяго Уайлдом. «Ролан Гаррос» проходит в Париже с 28 мая по 11 июня. Действующим победителем мужского турнира является испанский теннисист Рафаэль Надаль, который пропускает этот розыгрыш из-за травмы.