Андрей Рублёв — Ласло Джере: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 28 мая, олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв начнёт свой путь на «Ролан Гаррос» — 2023. Первым соперником Рублёва станет 57-я ракетка мира серб Ласло Джере. Поединок поставлен третьим запуском на корте Сюзанн Ленглен и начнётся приблизительно в 16:30 мск, после игры Марии Саккари с Каролиной Муховой.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Ласло Джере в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023.
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По личным встречам данных теннисистов Рублёв ведёт со счётом 3-0. Интересно, что все три поединка были сыграны недавно, в 2022 году. Андрей выиграл на грунте в четвертьфинале Бостада, а затем дважды на харде — в первом круге US Open (в пяти партиях) и на аналогичной стадии в Астане (уже в двух сетах).
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