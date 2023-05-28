Андрей Рублёв — Ласло Джере: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 28 мая, олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв начнёт свой путь на «Ролан Гаррос» — 2023. Первым соперником Рублёва станет 57-я ракетка мира серб Ласло Джере. Поединок поставлен третьим запуском на корте Сюзанн Ленглен и начнётся приблизительно в 16:30 мск, после игры Марии Саккари с Каролиной Муховой.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Ласло Джере в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023.

По личным встречам данных теннисистов Рублёв ведёт со счётом 3-0. Интересно, что все три поединка были сыграны недавно, в 2022 году. Андрей выиграл на грунте в четвертьфинале Бостада, а затем дважды на харде — в первом круге US Open (в пяти партиях) и на аналогичной стадии в Астане (уже в двух сетах).