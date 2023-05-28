Карен Хачанов: сегодня я играл против Летьена, трибун и себя — против всех

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 11-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал тяжелейшую победу на старте «Ролан Гаррос» — 2023.
Напомним, Хачанов (11) со счётом 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3 обыграл 69-ю ракетку мира, представителя Франции Констана Летьена.
«Я рад находиться в Париже. Я добивался здесь успеха, это один из моих любимых турниров «Большого шлема». Сегодня против Констана было тяжело, потому что вы болели только за него. Я играл против него, против трибун, против себя – против всех.
Знаю, что у него несколько месяцев были проблемы с травмами и он был заряжен на выступление на домашнем турнире. А я не очень хорошо начал, корт был невероятно медленным, и мне было трудно по-своему строить розыгрыши. Потом я немного привык, полностью поменял натяжку струн, и это помогло. Я заиграл лучше и закончил матч намного лучше, чем начинал. Но было невероятно тяжело – физически и психологически», — сказал Хачанов в интервью на корте.
- 28 мая 2023
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