Появилась сетка «Ролан Гаррос» — 2023 в мужском парном разряде

Опубликована сетка Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском парном разряде.
Первыми сеяными стали Весли Колхоф (Нидерланды) и Нил Скупски (Великобритания). В матче первого круга они встретятся с Гонсало Эскобаром (Эквадор) и Андреем Голубевым (Казахстан).
Второй сеяной оказалась пара Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания), третьей — Марсело Алеваро (Сальвадор)/Жан-Жюльен Роже (Нидерланды), которые в первом круге встретятся со Стефаносом и Петросом Циципасами (оба — Греция).
Также из игроков с высоким рейтингом в одиночном разряде в турнире примут участие пары Максим Кресси (США)/Адриан Маннарино (Франция), Танаси Коккинакис (Австралия)/ Ян-Леннард Штруфф (Германия), Симоне Болелли/Фабио Фоньини (оба — Италия), Александр Бублик (Казахстан)/Мартон Фучович (Венгрия).
Напомним, действующими победителями «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде являются Аревало и Роже.
- 28 мая 2023
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