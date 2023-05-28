Циципас — о танце Медведева в Риме: было весело! Я не разозлился и не расстроился

Греческий теннисист Стефанос Циципас, пятая ракетка мира, отреагировал на танец россиянина Даниила Медведева, который тот исполнил после победы над греком в полуфинале «Мастерса» в Риме (Италия), а также прокомментировал прогресс формы российского теннисиста на грунте.

«Если был такой замысел, то теперь после каждого матча будет танец, наверное. Нет, было весело! Я не разозлился и не расстроился. Несколько месяцев назад (в Цинциннати в августе 2022 года. — Прим. «Чемпионата») я сам так делал, так что…

Перед каждым матчем есть определённые ожидания, и перед этим было ожидание, что у меня хороший шанс выйти в финал. Потому что у меня много хороших побед на этом покрытии, и я доказал, что могу добиваться на нём хороших результатов.

Перед матчем я понимал, что столкнусь с другим игроком – потому что Медведев показывал хороший теннис против сильных соперников. Так что я ожидал, что он сыграет лучше – но не настолько лучше. Он меня удивил стабильностью и мощью. Конечно, это даёт мне новое понимание, на что он способен на этом покрытии», — поделился Стефанос Циципас на пресс-конференции после победы в первом круге турнира «Ролан Гаррос».