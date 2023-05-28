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Джорджи уверенно стартовала на «Ролан Гаррос», обыграв Корне

Джорджи уверенно стартовала на «Ролан Гаррос», обыграв Корне
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Итальянская теннисистка Камила Джорджи (37-е место в рейтинге WTA) в двух сетах обыграла француженку Ализе Корне (62-е место) в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023. Счёт встречи: 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. Теннисистки не выполнили ни одного эйса и допустили по семь двойных ошибок. Джорджи реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов, Корне — четыре из шести.

Во втором круге итальянка сыграет с победительницей матча Даниэль Коллинз (46-е место в рейтинге) — Джессика Пегула (третье место). В прошлом году на «Ролан Гаррос» Джорджи дошла до четвёртого круга, где уступила российской теннисистке Дарье Касаткиной. Лучшим результатом Камилы на турнирах «Большого шлема» является участие в четвертьфинале Уимблдона-2018.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2023, воскресенье. 17:25 МСК
Ализе Корне
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Камила Джорджи
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
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