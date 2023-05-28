Видеообзор матча Саккари и Муховой на «Ролан Гаррос»

В воскресенье, 28 мая, в первый день Открытого чемпионата Франции, греческая теннисистка, восьмая ракетка мира Мария Саккари проиграла матч первого круга Каролине Муховой (Чехия, 43-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 5:7.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор встречи.
Данное видео доступно на Youtube-канале Roland-Garros. Права на него принадлежат Roland-Garros.
Отметим, что Саккари и Мухова играли друг с другом во втором круге «Ролан Гаррос» — 2022, тогда победу также одержала Каролина.
Во втором круге Мухова сыграет с аргентинкой Надией Подороска (103-я ракетка мира). Лучшим достижением 26-летней чешской теннисистки на турнирах «Большого шлема» является полуфинал на Australian Open — 2021, в котором Мухова уступила американке Дженнифер Брэйди.
- 28 мая 2023
-
21:34
-
21:17
-
20:56
-
20:49
-
20:27
-
20:18
-
19:51
-
19:33
-
19:22
-
19:12
-
18:58
-
18:52
-
18:37
-
18:26
-
18:15
-
17:35
-
17:33
-
17:05
-
16:59
-
16:52
-
16:45
-
16:43
-
16:35
-
16:27
-
16:13
-
15:54
-
15:52
-
15:51
-
15:44
-
15:42
-
15:25
-
15:14
-
15:11
-
14:55
-
14:32