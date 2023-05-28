Видеообзор матча Саккари и Муховой на «Ролан Гаррос»

В воскресенье, 28 мая, в первый день Открытого чемпионата Франции, греческая теннисистка, восьмая ракетка мира Мария Саккари проиграла матч первого круга Каролине Муховой (Чехия, 43-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 5:7.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор встречи.

Данное видео доступно на Youtube-канале Roland-Garros. Права на него принадлежат Roland-Garros.

Отметим, что Саккари и Мухова играли друг с другом во втором круге «Ролан Гаррос» — 2022, тогда победу также одержала Каролина.

Во втором круге Мухова сыграет с аргентинкой Надией Подороска (103-я ракетка мира). Лучшим достижением 26-летней чешской теннисистки на турнирах «Большого шлема» является полуфинал на Australian Open — 2021, в котором Мухова уступила американке Дженнифер Брэйди.