Меджедович: Джокович помогает финансово, даёт корты, тренеров — всё, что нужно для карьеры

19-летний сербский теннисист Хамад Меджедович, 168-я ракетка мира, рассказал, какую роль в его карьере сыграл соотечественник Новак Джокович, бывшая первая ракетка мира, сейчас находящийся на третьей строчке рейтинга ATP.

«У Новака Джоковича можно многому научиться – и на корте, и за его пределами. Мне нравится смотреть, насколько он дисциплинированный. Он всё делает ради тенниса – даже когда не тренируется. И он мне много раз об этом говорил: «Нужно жить теннисом, даже когда ты не на корте. Нужно делать всё с прицелом на теннис. Когда спишь, ешь, куда-то идёшь, нужно постоянно думать, что сделает тебя лучше». Он работает, даже когда не работает. По-моему, это его лучшая черта.

Новак помогает мне финансово, даёт корты, тренеров – всё, что нужно для карьеры. Он мне очень помог. Он оплатил всё, что нужно профессиональному теннисисту. Он помогал мне, когда это было нужно, и до сих пор помогает. Я рад, что он рядом», — приводит слова Меджедовича пресс-служба ATP.