Потапова рассказала, как чувствует себя в качестве сеяной теннисистки на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Потапова (24-й номер посева) после победы в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2023 с американкой Тэйлор Таунсенд (6:1, 6:2) ответила на вопрос, изменились ли её впечатления от участия в турнире в связи с тем, что в этом году она выступает в качестве сеяного игрока.

«Если честно, то нет. Для меня не очень важно, являешься ли ты сеяным на турнире Большого шлема, ведь всё равно приходится играть в первом круге. Да, ты определённо получаешь преимущество, но многие из несеяных игроков здесь являются сложными соперниками.

Я не воспринимаю тот факт, что я среди сеяных игроков, как что-то безумное. Я хочу привыкнуть к этому и как можно дольше оставаться здесь, чтобы попадать в число сеяных на турнирах Большого шлема, и, может быть, двигаться выше», — сказала Потапова на послематчевой пресс-конференции.