Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Самсонова со счётом 6:0, 6:1 выиграла матч первого круга «Ролан Гаррос»

Самсонова со счётом 6:0, 6:1 выиграла матч первого круга «Ролан Гаррос»
Комментарии

15-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга она с крупным счётом переиграла американку Кэти Волынец (92-я ракетка мира) — 6:0, 6:1.

Матч продолжался 1 час 9 минут. Людмила выполнила три эйса, реализовала пять из девяти брейк-пойнтов и допустила две двойные ошибки. На счету Кэти ни одного эйса, ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх, а также три двойные ошибки.

В первом сете Самсонова сделала три брейка, во втором — два. В первой партии она выиграла 27 из 40 розыгрышей, во второй — 29 из 45.

Во втором круге Самсонова сыграет с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Линда Фрухвиртова (Чехия). Этот матч состоится в понедельник, 29 мая, на девятом корте и начнётся в 12:00 мск. На «Ролан Гаррос» — 2022 Самсонова вылетела в первом круге, уступив черногорской теннисистке Данке Ковинич.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2023, воскресенье. 21:05 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		1  
         
Кэти Волынец
США
Кэти Волынец
К. Волынец
Материалы по теме
Касаткина рвётся во 2-й круг «Ролан Гаррос»! Хачанов, Потапова, Рублёв уже там. LIVE!
Live
Касаткина рвётся во 2-й круг «Ролан Гаррос»! Хачанов, Потапова, Рублёв уже там. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023