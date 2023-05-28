Самсонова со счётом 6:0, 6:1 выиграла матч первого круга «Ролан Гаррос»

15-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга она с крупным счётом переиграла американку Кэти Волынец (92-я ракетка мира) — 6:0, 6:1.
Матч продолжался 1 час 9 минут. Людмила выполнила три эйса, реализовала пять из девяти брейк-пойнтов и допустила две двойные ошибки. На счету Кэти ни одного эйса, ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх, а также три двойные ошибки.
В первом сете Самсонова сделала три брейка, во втором — два. В первой партии она выиграла 27 из 40 розыгрышей, во второй — 29 из 45.
Во втором круге Самсонова сыграет с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Линда Фрухвиртова (Чехия). Этот матч состоится в понедельник, 29 мая, на девятом корте и начнётся в 12:00 мск. На «Ролан Гаррос» — 2022 Самсонова вылетела в первом круге, уступив черногорской теннисистке Данке Ковинич.
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