Александр Шевченко вышел во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Оскара Отте
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Российский теннисист Александр Шевченко, 84-я ракетка мира, одержал победу на старте турнира «Ролан Гаррос», обыграв в четырёх сетах первого круга немецкого спортсмена, 120-ю ракетку мира Оскара Отте. Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:1, 7:6 (7:2).
Спортсмены провели на корте ровно 3 часа. Александр Шевченко за это время выполнил шесть эйсов, реализовал 9 из 19 брейк-пойнтов и допустил шесть двойных ошибок. Его соперник Оскар Отте, в свою очередь, выполнил восемь эйсов, реализовал 6 брейк-пойнтов из 19, а также допустил семь двойных ошибок.
Во втором круге российский теннисист сыграет с 18-й ракеткой мира, 17-м сеяным «Ролан Гаррос» итальянцем Лоренцо Музетти. Ранее у спортсменов не было личных встреч.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
28 мая 2023, воскресенье. 19:45 МСК
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|4
|6
|7 7
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|6
|1
|6 2
Оскар Отте
О. Отте
Комментарии
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