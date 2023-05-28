Александр Шевченко вышел во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Оскара Отте

Российский теннисист Александр Шевченко, 84-я ракетка мира, одержал победу на старте турнира «Ролан Гаррос», обыграв в четырёх сетах первого круга немецкого спортсмена, 120-ю ракетку мира Оскара Отте. Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:1, 7:6 (7:2).

Спортсмены провели на корте ровно 3 часа. Александр Шевченко за это время выполнил шесть эйсов, реализовал 9 из 19 брейк-пойнтов и допустил шесть двойных ошибок. Его соперник Оскар Отте, в свою очередь, выполнил восемь эйсов, реализовал 6 брейк-пойнтов из 19, а также допустил семь двойных ошибок.

Во втором круге российский теннисист сыграет с 18-й ракеткой мира, 17-м сеяным «Ролан Гаррос» итальянцем Лоренцо Музетти. Ранее у спортсменов не было личных встреч.