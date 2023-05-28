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Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира «Ролан Гаррос»

Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира «Ролан Гаррос»
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Определился соперник российского теннисиста, седьмой ракетки мира Андрея Рублёва во втором круге турнира «Ролан Гаррос». Им стал француз Корентен Муте, 61-я ракетка мира, обыгравший в первом круге своего соотечественника Артура Казо в четырёх сетах.

Ранее Андрей Рублёв и Корентен Муте проводили личную встречу только один раз: в финале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар) в 2020 году, тогда победу в двух сетах одержал российский теннисист.

24-летний Корентен Муте не выигрывал в карьере ни одного турнира ATP, его наивысшим местом в рейтинге лучших теннисистов мира является 51-я строчка. В 2022 году на «Ролан Гаррос» француз во втором круге сразу вышел на испанца Рафаэля Надаля, который на том турнире завоевал свой 14-й титул Открытого чемпионата Франции.

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