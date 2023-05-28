Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира «Ролан Гаррос»

Определился соперник российского теннисиста, седьмой ракетки мира Андрея Рублёва во втором круге турнира «Ролан Гаррос». Им стал француз Корентен Муте, 61-я ракетка мира, обыгравший в первом круге своего соотечественника Артура Казо в четырёх сетах.

Ранее Андрей Рублёв и Корентен Муте проводили личную встречу только один раз: в финале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар) в 2020 году, тогда победу в двух сетах одержал российский теннисист.

24-летний Корентен Муте не выигрывал в карьере ни одного турнира ATP, его наивысшим местом в рейтинге лучших теннисистов мира является 51-я строчка. В 2022 году на «Ролан Гаррос» француз во втором круге сразу вышел на испанца Рафаэля Надаля, который на том турнире завоевал свой 14-й титул Открытого чемпионата Франции.