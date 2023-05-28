Рублёв: был слишком расслаблен во втором сете, без энергии

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал ход матча первого круга «Ролан Гаррос» — 2023 с венгром Ласло Джере. Рублёв одержал победу в четырёх сетах, счёт встречи — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

«Думаю, я начал матч нормально, а Ласло — не очень хорошо. Я смог довольно просто выиграть первый сет, но во втором я был слишком спокоен. Я был расслаблен, без энергии. Игра была более-менее равной до того момента, пока он не взял медицинский перерыв и стал показывать хорошую игру.

Затем в третьем сете, проиграв свою подачу, я попытался вернуть свою энергию. Я понемногу стал улучшать игру и в конце концов смог перевернуть ход матча, — сказал Рублёв на послематчевой конференции.

В матче второго круга «Ролан Гаррос» Андрей встретится с французским теннисистом Корентеном Муте (61-я ракетка мира).