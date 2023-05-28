Рублёв: если сегодня завершу карьеру, ваша жизнь изменится? Совершенно нет

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос об ожиданиях от участия в «Ролан Гаррос» — 2023 после победного матча первого круга с венгром Ласло Джере (6:1, 3:6, 6:3, 6:4).

«Ожиданий нет. Не знаю, на US Open я практически проиграл ему (Джере. — Прим. «Чемпионата»). Сегодня я был близок к тому, чтобы проигрывать со счётом 1:2 по сетам. Никаких ожиданий. Просто фокусируюсь на том, что нужно сделать в сете.

Чувствую ли, что от меня чего-то ждут после победы на «Мастерсе»? Я не знаю. Думаю, это больше про игрока, как он воспринимает такие вещи, потому что ожидания, в конце концов, — это что-то, не совсем являющееся реальным.

Не знаю. Думаю, это больше похоже на игру для медиа и остальных: окей, вы думаете, я должен победить или что-то ещё. Это немного искусственно, потому что в реальности никому не важно, выиграешь ты или проиграешь. Такова реальность.

Когда я был моложе, может быть, я думал, что есть какие-то ожидания — до момента, когда я понял, что всем всё равно. Если сегодня я завершу карьеру, ваша жизнь изменится? Совершенно нет», — сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.