Летьен — о поражении от Хачанова: в начале третьего сета заболела икра, напугала меня

Французский теннисист Констан Летьен, 69-я ракетка мира, прокомментировал своё поражение в матче первого круга турнира «Ролан Гаррос», в котором спортсмен в пяти сетах проиграл россиянину Карену Хачанову, 11-й ракетке мира, одержав победу в первых двух сетах встречи.

«В плане физической подготовки я проделал огромный путь. Не знаю, все ли в курсе, но несколько месяцев у меня была травма икры. Для меня это был первый матч за долгое время. В начале третьего сета икра заболела, немного меня напугала. Я не знал, что происходит – это шрам тянется или что-то рвётся. Поэтому я боялся полностью выкладываться.

В Берси я порвал мышцу, так что у меня там шрам. И когда я что-то делаю неидеально, начинаются проблемы. Сейчас я просто стремлюсь закончить сезон – даже если упаду в рейтинге», — поделился Летьен на послематчевой пресс-конференции.