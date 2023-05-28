Летьен — о поражении от Хачанова: в начале третьего сета заболела икра, напугала меня

Французский теннисист Констан Летьен, 69-я ракетка мира, прокомментировал своё поражение в матче первого круга турнира «Ролан Гаррос», в котором спортсмен в пяти сетах проиграл россиянину Карену Хачанову, 11-й ракетке мира, одержав победу в первых двух сетах встречи.
«В плане физической подготовки я проделал огромный путь. Не знаю, все ли в курсе, но несколько месяцев у меня была травма икры. Для меня это был первый матч за долгое время. В начале третьего сета икра заболела, немного меня напугала. Я не знал, что происходит – это шрам тянется или что-то рвётся. Поэтому я боялся полностью выкладываться.
В Берси я порвал мышцу, так что у меня там шрам. И когда я что-то делаю неидеально, начинаются проблемы. Сейчас я просто стремлюсь закончить сезон – даже если упаду в рейтинге», — поделился Летьен на послематчевой пресс-конференции.
- 29 мая 2023
-
00:09
- 28 мая 2023
-
23:50
-
23:33
-
23:27
-
23:23
-
23:19
-
23:05
-
23:02
-
22:54
-
22:43
-
22:42
-
22:26
-
22:18
-
21:34
-
21:17
-
20:56
-
20:49
-
20:27
-
20:18
-
19:51
-
19:33
-
19:22
-
19:12
-
18:58
-
18:52
-
18:37
-
18:26
-
18:15
-
17:35
-
17:33
-
17:05
-
16:59
-
16:52
-
16:45
-
16:43