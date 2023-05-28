Потапова — об игре с Таунсенд: для меня неожиданность, что матч прошёл так легко

Российская теннисистка Анастасия Потапова (25-я ракетка мира) прокомментировала результат матча первого круга «Ролан Гаррос» — 2023, в котором она со счётом 6:1, 6:2 обыграла американку Тэйлор Таунсенд (109-я ракетка мира).

«Почему игра прошла с такой лёгкостью? Для меня, на самом деле, это неожиданность. Да, в Австралии играли, но это было начало года. Все непонятно в каком состоянии, в какой форме, и там я отыграла блестяще. Но в этот раз грунт, тем более в этом году здесь корты очень медленные, не как в том году, что в принципе не очень тоже подходит для моей игры. Но не знаю, на самом деле, видимо, ей более некомфортно со мной играть, чем мне с ней, потому что я смотрела её все матчи на прошлой неделе, там в Майами, в Индиан-Уэллсе. Конечно, она играет с топ-10 в трёх сетах, еле её обыгрывают, кого-то она обыгрывает. Не знаю, для меня это неожиданность, но я рада, что всё так быстро сложилось», — приводит слова Потаповой YouTube-канал «Больше!».