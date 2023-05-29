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«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 29 мая

«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 29 мая
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Сегодня, 29 мая, пройдёт второй день турнира «Ролан Гаррос». В борьбу в первом круге соревнований на корте №8 вступит россиянин Аслан Карацев, ранее прошедший квалификационный этап турнира. Также на Открытом чемпионате Франции выйдут на старт первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас (корт Сюзанн Ленглен) и третья ракетка мира из Сербии Новак Джокович (корт Филиппа Шатрье).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с примерным расписанием матчей понедельника, 29 мая.

«Ролан Гаррос». Мужчины. Первый круг. 29 мая

12:00. Илья Ивашко (Беларусь) — Алекс де Минор (Австралия, 18)

12:00. Бенуа Пэр (Франция, WC) — Кэмерон Норри (Великобритания, 14)

12:00. Бернабе Сапата-Миральес (Испания, 32) — Диего Шварцман (Аргентина)

12:00. Брэндон Накашима (США) — Денис Шаповалов (Канада, 26)

14:30. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 10) — Фабио Фоньини (Италия)

14:30. Стэн Вавринка (Швейцария) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания)

14:30. Алексей Попырин (Австралия) — Аслан Карацев (Россия, Q)

16:15. Новак Джокович (Сербия, 3) — Александр Ковачевич (США)

17:30. Борна Чорич (Хорватия, 15) — Федерико Кория (Аргентина)

17:30. Доминик Тим (Австрия) — Педро Качин (Аргентина)

17:30. Карлос Алькарас (Испания, 1) — Флавио Коболли (Италия, Q)

Не ранее 20:00. Янник Синнер (Италия, 8) — Александр Мюллер (Франция)

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