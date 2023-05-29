«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 28 мая

Сегодня, 28 мая, состоялся первый игровой день в женском одиночном разряде основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису. Матчи завершились со следующими результатами:
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Марта Костюк (Украина) — 6:3, 6:2
Камила Рахимова (Россия) — Сара Бейлек (Чехия, Q)— 6:0, 6:3
Каролина Мухова (Чехия) — Мария Саккари (Греция, 8) — 7:6, 7:5
Лейла Фернандес (Канада) — Магда Линетт (Польша, 21) — 6:3, 1:6, 6:3
Камила Джорджи (Италия) — Ализе Корне (Франция) — 6:3, 6:4
Клара Таусон (Дания, Q) — Александра Саснович (Белоруссия) — 6:2, 6:0
Анастасия Потапова (Россия, 24) — Тэйлор Таунсенд (США, Q) — 6:1, 6:2
Людмила Самсонова (Россия, 16) — Кэти Волынец (США, LD) — 6:0, 6:1
Джессика Пегула (США, 3) — Даниэль Коллинз (США) — 6:4, 6:2
Дарья Касаткина (Россия, 9) — Юле Нимайер (Германия) — 6:3, 6:4
Ознакомиться с результатами остальных матчей можно здесь:
- 29 мая 2023
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- 28 мая 2023
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23:50
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23:23
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23:05
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23:02
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22:54
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22:43
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22:42
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22:26
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22:18
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21:34
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21:17
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20:56
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20:49
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20:27
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20:18
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19:51
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19:33
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19:22
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18:52
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18:37
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17:33
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