«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 28 мая

Сегодня, 28 мая, состоялся первый игровой день в женском одиночном разряде основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису. Матчи завершились со следующими результатами:

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Марта Костюк (Украина) — 6:3, 6:2

Камила Рахимова (Россия) — Сара Бейлек (Чехия, Q)— 6:0, 6:3

Каролина Мухова (Чехия) — Мария Саккари (Греция, 8) — 7:6, 7:5

Лейла Фернандес (Канада) — Магда Линетт (Польша, 21) — 6:3, 1:6, 6:3

Камила Джорджи (Италия) — Ализе Корне (Франция) — 6:3, 6:4

Клара Таусон (Дания, Q) — Александра Саснович (Белоруссия) — 6:2, 6:0

Анастасия Потапова (Россия, 24) — Тэйлор Таунсенд (США, Q) — 6:1, 6:2

Людмила Самсонова (Россия, 16) — Кэти Волынец (США, LD) — 6:0, 6:1

Джессика Пегула (США, 3) — Даниэль Коллинз (США) — 6:4, 6:2

Дарья Касаткина (Россия, 9) — Юле Нимайер (Германия) — 6:3, 6:4

Ознакомиться с результатами остальных матчей можно здесь: