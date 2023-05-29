Джере — о корте на «Ролан Гаррос»: он очень влажный, как будто играешь на грязи
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57-я ракетка мира, сербский теннисист Ласло Джере поделился мнением о состоянии корта на турнире «Ролан Гаррос», проходящем в Париже (Франция).
«Мячи – просто катастрофа, а каждый корт отличается от другого. Хачанов тоже жаловался на корт Ленглен. Он очень влажный, как будто играешь на грязи. Когда я тренировался за пределами «Ролан Гаррос», мяч летел. А тут – нет. Не думаю, что я физически плохо подготовлен, но когда 2,5 часа вкладываешься в каждый мяч на 200%, сил не хватает», — приводит слова теннисиста издание Sportklub.rs.
Ранее российский теннисист Карен Хачанов, 11-я ракетка мира, также жаловался на корты турнира. Спортсмен заявил, что ему пришлось в ходе матча поменять игровую ракетку, потому что мяч не летал.
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