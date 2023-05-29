«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 29 мая

Сегодня, 29 мая, состоится второй игровой день на Открытом чемпионате Франции — 2023. Свои матчи первого круга проведут россиянки Анастасия Павлюченкова, Элина Аванесян, Диана Шнайдер, Варвара Грачёва, Вероника Кудерметова, Анна Блинкова и Екатерина Александрова.
Расписание первого дня «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде
Примерное время начала матчей по московскому времени
12:00. Кайя Канепи (Эстония) — Мэдисон Кис (США, 20)
12:00. Анетт Контавейт (Эстония) — Бернарда Пера (США)
12:00. Анастасия Павлюченкова (Россия) — Линда Фрухвиртова (Чехия)
12:45. Каролина Плишкова (Чехия, 16) — Слоан Стивенс (США)
14:30. Элина Аванесян (Россия, L) — Белинда Бенчич (Швейцария, 12)
14:30. Маркета Вондроушова (Чехия) — Алисия Паркс (США)
14:30. Ребекка Марино (Канада) — Диана Шнайдер (Россия)
14:30. Варвара Грачёва (Россия) — Далма Галфи (Венгрия)
16:45. Каролин Гарсия (Франция, 5) — Сиюй Ван (Китай)
18:30. Петра Квитова (Чехия, 10) — Элизабетта Коччаретто (Италия)
18:30. Вероника Кудерметова (Россия, 11) — Анна Шмидлова (Словакия)
18:30. Анна Блинкова (Россия) — Исалин Бонавентюр (Бельгия)
18:30. Екатерина Александрова (Россия, 23) — Виктория Томова (Болгария)
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