Шевченко впервые выиграл матч на «Большом шлеме», обыграв Отте в 1-м круге «Ролан Гаррос»

84-я ракетка мира россиянин Александр Шевченко одержал первую в карьере победу в рамках турнира «Большого шлема». Накануне российский теннисист вышел во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв в четырёх сетах стартового матча немецкого спортсмена, 120-ю ракетку мира Оскара Отте — 7:5, 4:6, 6:1, 7:6 (7:2).
Стоит отметить, что Шевченко впервые играет в основной сетке турнира «Большого шлема». До «Ролан Гаррос» Александр дважды уступал в квалификациях крупных турниров.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Александр Шевченко сыграет с 18-й ракеткой мира, 17-м сеяным на турнире итальянцем Лоренцо Музетти. Ранее у спортсменов не было личных встреч.
В 2023 году самый престижный грунтовый турнир проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.
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