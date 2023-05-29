Пегула: Свёнтек, Соболенко и Рыбакина заслужили статус «Большой тройки». Хочу быть с ними

Американская теннисистка Джессика Пегула ответила на вопрос по поводу «Большой тройки».

«Я вхожу в топ-3 рейтинга, но по факту не являюсь частью «Большой тройки»? Это забавно. Нет, я не вхожу в неё (смеётся), но надеюсь, что однажды попаду туда. Надеюсь, в этом году.

Они (Свёнтек, Соболенко и Рыбакина) заслужили это право. Они играют в очень хороший теннис. Игу мы уже знаем по прошлому году. Арина стала прорывом в Австралии, но я думаю, что её результаты всегда были на высоте. Елена выстрелила в конце прошлого года.

Учитывая их последовательность, думаю, они заслужили право считаться «Большой тройкой». Очевидно, что в рейтинге я всё ещё на третьем месте, но это может измениться. Я могу подняться или опуститься, всё равно. Это зависит от результатов.

Но да, я думаю, Свёнтек, Соболенко и Рыбакина заслужили звание «Большой тройки», — сказала Пегула на пресс-конференции.