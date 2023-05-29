Рейтинг ATP, 29 мая: Фритц обошёл Синнера, Шевченко и Сафиуллин потеряли несколько позиций

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. В силу отсутствия крупных турниров на прошедшей неделе изменения в рейтинге лучших теннисистов мира произошли минимальные. Лидерство по-прежнему продолжает удерживать испанец Карлос Алькарас. Первая ракетка России Даниил Медведев продолжает занимать второе место. 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович замыкает первую тройку.
Россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов сохранили седьмую и 11-ю строчки соответственно. Александр Шевченко спустился с 84-го на 87-е место, а Роман Сафиуллин — с 98-го на 99-е.
Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».
Рейтинг АТР. 29 мая:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6815 очков.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 6330.
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 5955.
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4775.
6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4375.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 4270.
8 (9). Тейлор Фритц (США) — 3470.
9 (8). Янник Синнер (Италия) — 3435.
10 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3100.
11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2945…
15 (15). Рафаэль Надаль (Испания) — 2445….
62 (62). Аслан Карацев (Россия) — 818…
73 (86). Илья Ивашко (Беларусь) — 741…
87 (84). Александр Шевченко (Россия) — 703…
99 (98). Роман Сафиуллин (Россия) — 647…
121 (121). Павел Котов (Россия) — 520.
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