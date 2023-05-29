Американский журналист: не соглашаться с поступком Костюк — нормально, освистывать — нет
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Американский журналист Кристофер Клэри прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг теннисистки Марты Костюк в ходе турнира «Ролан Гаррос».
«Не соглашаться с Костюк, отказавшейся жать руку Соболенко, — нормально. Освистывать её за это – нет», — написал журналист в своём аккаунте в социальных сетях.
Напомним, Костюк демонстративно не жмёт руки русским и белорусским коллегам после игр, тем самым выражая свое несогласие с конфликтом России и Украины. Проиграв второй ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко, Костюк в очередной раз отказалась от рукопожатия, после чего столкнулась с осудительным освистыванием болельщиков.
Эта ситуация произошла в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023. Соболенко уверенно обыграла Костюк со счётом 6:3, 6:2.
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