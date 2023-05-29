Американский журналист: не соглашаться с поступком Костюк — нормально, освистывать — нет

Американский журналист Кристофер Клэри прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг теннисистки Марты Костюк в ходе турнира «Ролан Гаррос».

«Не соглашаться с Костюк, отказавшейся жать руку Соболенко, — нормально. Освистывать её за это – нет», — написал журналист в своём аккаунте в социальных сетях.

Напомним, Костюк демонстративно не жмёт руки русским и белорусским коллегам после игр, тем самым выражая свое несогласие с конфликтом России и Украины. Проиграв второй ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко, Костюк в очередной раз отказалась от рукопожатия, после чего столкнулась с осудительным освистыванием болельщиков.

Эта ситуация произошла в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023. Соболенко уверенно обыграла Костюк со счётом 6:3, 6:2.