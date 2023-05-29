Чемпионская гонка WTA, 29 мая: Блинкова поднялась на 21 позицию и вошла в топ-50

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки в одиночном разряде. В силу отсутствия крупных турниров на прошедшей неделе изменения в рейтинге произошли минимальные и не затронули топ-10. Так, лидерство по-прежнему продолжает удерживать белоруска Арина Соболенко, второе место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина. На третьей строчке располагается полька Ига Свёнтек.

Лучший результат среди российских теннисисток у Вероники Кудерметовой, продолжающей занимать восьмую строчку. Наибольшего прогресса удалось достичь Анне Блинковой, поднявшейся на 21 позицию и вошедшей в топ-50 (42-е место) рейтинга. Варвара Грачёва также улучшила своё положение, переместившись с 30-й на 28-ю строчку. В же время Людмила Самсонова (29-е место) потеряла одну позицию.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Чемпионская гонка WTA. 29 мая:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 4840 очков.

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4276.

3 (3). Ига Свёнтек (Польша) — 3145.

4 (4). Джессика Пегула (США) — 2315.

5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1790.

6 (6). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1731.

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 1635.

8 (8). Вероника Кудерметова (Россия) — 1498.

9 (9). Кори Гауфф (США) — 1435.

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 1396…

17 (17). Анастасия Потапова (Россия) — 1061…

20 (20). Дарья Касаткина (Россия) — 973….

28 (30). Варвара Грачева (Россия) — 818.

29 (28). Людмила Самсонова (Россия) — 798…

32 (32). Екатерина Александрова (Россия) — 698…

42 (63). Анна Блинкова (Россия) — 525…

45 (43). Анна Калинская (Россия) — 483.