Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чемпионская гонка WTA, 29 мая: Блинкова поднялась на 21 позицию и вошла в топ-50

Чемпионская гонка WTA, 29 мая: Блинкова поднялась на 21 позицию и вошла в топ-50
Аудио-версия:
Комментарии

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки в одиночном разряде. В силу отсутствия крупных турниров на прошедшей неделе изменения в рейтинге произошли минимальные и не затронули топ-10. Так, лидерство по-прежнему продолжает удерживать белоруска Арина Соболенко, второе место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина. На третьей строчке располагается полька Ига Свёнтек.

Лучший результат среди российских теннисисток у Вероники Кудерметовой, продолжающей занимать восьмую строчку. Наибольшего прогресса удалось достичь Анне Блинковой, поднявшейся на 21 позицию и вошедшей в топ-50 (42-е место) рейтинга. Варвара Грачёва также улучшила своё положение, переместившись с 30-й на 28-ю строчку. В же время Людмила Самсонова (29-е место) потеряла одну позицию.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Чемпионская гонка WTA. 29 мая:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 4840 очков.
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4276.
3 (3). Ига Свёнтек (Польша) — 3145.
4 (4). Джессика Пегула (США) — 2315.
5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1790.
6 (6). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1731.
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 1635.
8 (8). Вероника Кудерметова (Россия) — 1498.
9 (9). Кори Гауфф (США) — 1435.
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 1396…
17 (17). Анастасия Потапова (Россия) — 1061…
20 (20). Дарья Касаткина (Россия) — 973….
28 (30). Варвара Грачева (Россия) — 818.
29 (28). Людмила Самсонова (Россия) — 798…
32 (32). Екатерина Александрова (Россия) — 698…
42 (63). Анна Блинкова (Россия) — 525…
45 (43). Анна Калинская (Россия) — 483.

Следите за событями второго игрового дня «Ролан Гаррос»:
Павлюченкова рвётся во 2-й круг «РГ»! Джокович, Кудерметова, Алькарас готовятся. LIVE!
Live
Павлюченкова рвётся во 2-й круг «РГ»! Джокович, Кудерметова, Алькарас готовятся. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023