Новак Джокович — Александр Ковачевич: онлайн-трансляция матча 1-го круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 29 мая, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович начнёт своё выступление на «Ролан Гаррос» — 2023. В матче первого круга действующая третья ракетка мира сыграет с представителем США Александром Ковачевичем (114-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен вторым запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 14:15 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович — Александр Ковачевич в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023.
Ранее теннисисты никогда друг с другом не играли. Джокович совсем недавно в очередной раз возвращался на вершину рейтинга, но, не защитив титул на «Мастерсе» в Риме, пропустил вперёд не только Карлоса Алькараса, но и ставшего там чемпионом Даниила Медведева. Ковачевич же занимает в рейтинге 114-ю строчку, а его лучшая позиция — 101-я.
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