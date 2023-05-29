Новак Джокович — Александр Ковачевич: онлайн-трансляция матча 1-го круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 29 мая, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович начнёт своё выступление на «Ролан Гаррос» — 2023. В матче первого круга действующая третья ракетка мира сыграет с представителем США Александром Ковачевичем (114-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен вторым запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 14:15 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович — Александр Ковачевич в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023.

Ранее теннисисты никогда друг с другом не играли. Джокович совсем недавно в очередной раз возвращался на вершину рейтинга, но, не защитив титул на «Мастерсе» в Риме, пропустил вперёд не только Карлоса Алькараса, но и ставшего там чемпионом Даниила Медведева. Ковачевич же занимает в рейтинге 114-ю строчку, а его лучшая позиция — 101-я.