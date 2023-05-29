Люка Пуй исполнил гимн Франции после победы в стартовом матче на «Ролан Гаррос»

Французский теннисист, бывшая десятая ракетка мира, ныне занимающий 670-е место в рейтинге ATP, Люка Пуй вышел во второй круг «Ролан Гаррос», исполнив после победы в стартовом матче национальный гимн Франции.

В матче первого круга «Ролан Гаррос» Пуй обыграл австрийского теннисиста белорусского происхождения Юрия Родионова со счётом 6:2, 6:4, 6:3. Примечательно, что ранее теннисисты встречались друг с другом всего лишь три дня назад: Пуй обыграл Родионова ещё в финале квалификационного раунда, однако последнему удалось пробиться в основную сетку соревнований в качестве лаки-лузера.

Эта победа стала первой для Люки Пуя на турнирах «Большого шлема» за последних четыре года. Француз стал самым низкорейтинговым игроком, вышедшим во второй раунд «Ролан Гаррос», со времён 762-й ракетки мира уругвайца Пабло Куэваса в 2013 году. По окончании матча французского теннисиста переполняли эмоции, и он решил отпраздновать победу, исполнив «Марсельезу» в унисон со зрителями на домашнем для себя мэйджоре.