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Люка Пуй исполнил гимн Франции после победы в стартовом матче на «Ролан Гаррос»

Люка Пуй исполнил гимн Франции после победы в стартовом матче на «Ролан Гаррос»
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Французский теннисист, бывшая десятая ракетка мира, ныне занимающий 670-е место в рейтинге ATP, Люка Пуй вышел во второй круг «Ролан Гаррос», исполнив после победы в стартовом матче национальный гимн Франции.

В матче первого круга «Ролан Гаррос» Пуй обыграл австрийского теннисиста белорусского происхождения Юрия Родионова со счётом 6:2, 6:4, 6:3. Примечательно, что ранее теннисисты встречались друг с другом всего лишь три дня назад: Пуй обыграл Родионова ещё в финале квалификационного раунда, однако последнему удалось пробиться в основную сетку соревнований в качестве лаки-лузера.

Эта победа стала первой для Люки Пуя на турнирах «Большого шлема» за последних четыре года. Француз стал самым низкорейтинговым игроком, вышедшим во второй раунд «Ролан Гаррос», со времён 762-й ракетки мира уругвайца Пабло Куэваса в 2013 году. По окончании матча французского теннисиста переполняли эмоции, и он решил отпраздновать победу, исполнив «Марсельезу» в унисон со зрителями на домашнем для себя мэйджоре.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
28 мая 2023, воскресенье. 20:35 МСК
Люка Пуй
675
Франция
Люка Пуй
Л. Пуй
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
2 		4 3    
             
Юрий Родионов
134
Австрия
Юрий Родионов
Ю. Родионов
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