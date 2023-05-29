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Павлюченкова одержала первую победу на турнире «Большого шлема» с января 2022-го

Павлюченкова одержала первую победу на турнире «Большого шлема» с января 2022-го
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333-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова одержала первую за последние полтора года победу в рамках турнира «Большого шлема». Сегодня, 29 мая, российская теннисистка вышла в следующий раунд «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче первого круга представительницу Чехии Линду Фрухвиртову (59-я в рейтинге WTA) — 6:2, 6:2.

Для Павлюченковой эта победа стала первой в рамках основной сетки турниров «Большого шлема» с 20 января 2022 года, когда она дошла до 1/16 финала прошлогоднего Australian Open.

В следующем раунде текущих соревнований во Франции Анастасия Павлюченкова сыграет с соотечественницей Людмилой Самсоновой, уверенно обыгравшей в матче первого круга американку Кэти Волынец (6:0, 6:1).

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