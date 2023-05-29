Павлюченкова одержала первую победу на турнире «Большого шлема» с января 2022-го
Поделиться
333-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова одержала первую за последние полтора года победу в рамках турнира «Большого шлема». Сегодня, 29 мая, российская теннисистка вышла в следующий раунд «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче первого круга представительницу Чехии Линду Фрухвиртову (59-я в рейтинге WTA) — 6:2, 6:2.
Для Павлюченковой эта победа стала первой в рамках основной сетки турниров «Большого шлема» с 20 января 2022 года, когда она дошла до 1/16 финала прошлогоднего Australian Open.
В следующем раунде текущих соревнований во Франции Анастасия Павлюченкова сыграет с соотечественницей Людмилой Самсоновой, уверенно обыгравшей в матче первого круга американку Кэти Волынец (6:0, 6:1).
Комментарии
- 29 мая 2023
-
14:30
-
14:22
-
13:54
-
13:52
-
13:30
-
13:15
-
13:02
-
12:44
-
12:22
-
12:08
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:41
-
11:19
-
10:59
-
10:59
-
10:56
-
10:53
-
10:41
-
10:30
-
09:35
-
09:26
-
09:00
-
08:00
-
02:00
-
01:00
-
00:51
-
00:23
-
00:21
-
00:09
- 28 мая 2023
-
23:50
-
23:33
-
23:27
-
23:23
Партнерский контент