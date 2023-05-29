Шериф — о Потаповой: она дерзкий игрок с хорошими ударами и отличным движением

Египетская теннисистка Маяр Шериф поделилась ожиданиями от матча «Ролан Гаррос» с российской спортсменкой Анастасией Потаповой. Напомним, игра Потаповой и Шериф состоится 31 мая. Начало матча — в 12:00 по московскому времени.

«Она дерзкий игрок, я знаю это. У неё очень хорошие удары, она отлично двигается. Она цельный игрок, была очень сильной юниоркой.

Я просто собираюсь составить план на игру, следовать ему. Посмотрим, что я смогу сделать против неё», — сказала Шериф на пресс-конференции.

В матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2023 Анастасия Потапова со счётом 6:1, 6:2 обыграла американку Тэйлор Таунсенд (109-я ракетка мира). Позже девушка заявила, что лёгкость этой игры оказалось для неё неожиданностью.