Шериф — о Потаповой: она дерзкий игрок с хорошими ударами и отличным движением
Поделиться
Египетская теннисистка Маяр Шериф поделилась ожиданиями от матча «Ролан Гаррос» с российской спортсменкой Анастасией Потаповой. Напомним, игра Потаповой и Шериф состоится 31 мая. Начало матча — в 12:00 по московскому времени.
«Она дерзкий игрок, я знаю это. У неё очень хорошие удары, она отлично двигается. Она цельный игрок, была очень сильной юниоркой.
Я просто собираюсь составить план на игру, следовать ему. Посмотрим, что я смогу сделать против неё», — сказала Шериф на пресс-конференции.
В матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2023 Анастасия Потапова со счётом 6:1, 6:2 обыграла американку Тэйлор Таунсенд (109-я ракетка мира). Позже девушка заявила, что лёгкость этой игры оказалось для неё неожиданностью.
Комментарии
- 29 мая 2023
-
15:24
-
14:30
-
14:22
-
13:54
-
13:52
-
13:30
-
13:15
-
13:02
-
12:44
-
12:22
-
12:08
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:41
-
11:19
-
10:59
-
10:59
-
10:56
-
10:53
-
10:41
-
10:30
-
09:35
-
09:26
-
09:00
-
08:00
-
02:00
-
01:00
-
00:51
-
00:23
-
00:21
-
00:09
- 28 мая 2023
-
23:50
-
23:33
-
23:27
Партнерский контент