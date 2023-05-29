Ястремская: я расстроена реакцией публики на отказ Костюк от рукопожатия с Соболенко

Бывшая 21-я ракетка мира, украинка Даяна Ястремская высказалась после поражения в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2023. В стартовом матче соревнований Ястремская уступила представительнице Хорватии Донне Векич со счётом 2:6, 5:7.

Украинская спортсменка также прокомментировала вызвавший резонанс инцидент с отказом её соотечественницы Марты Костюк от послематчевого рукопожатия с представительницой Беларуси Ариной Соболенко.

«На самом деле мне особо нечего сказать. Я не очень комфортно чувствовала себя сегодня на корте, и я думаю, что она (Векич) сыграла довольно хорошо. Сегодня ей действительно повезло с сеткой и с теми ударами, которые она наносила.

Отказ Костюк от рукопожатия с Соболенко? Думаю, это не моё дело, что произошло между ними двумя. Я украинка и, конечно, болею за Украину и украинских девушек. Я действительно не хочу вдаваться в подробности, но думаю, что лучше лично спросить её или Соболенко обо всём этом. Я думаю, что с тех пор, как начался конфликт, все украинцы сразу говорили, что мы не собираемся пожимать руки российским и белорусским игрокам. Так что в этом нет ничего удивительного.

На самом деле я не ожидала такой реакции от публики на действия Марты. Это было не очень приятно. Я поддерживаю её, потому что я также играла против россиян и белорусов и не пожимала им руку. Такова наша позиция, и все знали о ней заранее, так что в этом нет ничего плохого.

На каждом турнире один и тот же вопрос — как мы себя чувствуем, играя с россиянами и белорусами. Мы уже высказали нашу позицию. Мы не очень хорошо себя чувствуем. Это сложно эмоционально. Так что лучше спросите их, как они себя чувствуют, играя против нас. Они чувствуют себя хорошо или нет? Было бы лучше задать им эти вопросы», — сказала Ястремская на пресс-конференции.