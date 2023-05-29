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Карацев обыграл Попырина и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

62-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев вышел в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче первого круга представителя Австралии Алексея Попырина (85-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой российского теннисиста со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2. Общая продолжительность матча составила три часа. Карацев семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету его соперника девять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Во втором круге соревнований «Большого шлема» во Франции Аслан Карацев встретится с победителем противостояния Филип Краинович (Сербия) — Фрэнсис Тиафо (США).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.