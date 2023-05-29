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19-летняя Диана Шнайдер с победы в двух сетах стартовала на «Ролан Гаррос» — 2023

19-летняя Диана Шнайдер с победы в двух сетах стартовала на «Ролан Гаррос» — 2023
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108-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась во второй круг «Ролан Гаррос» — 2023.

В матче первого круга Шнайдер со счётом 6:3, 7:5 обыграла 81-ю ракетку мира канадку Ребекку Марино. Встреча продлилась 1 час и 16 минут. Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Марино четыре эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Шнайдер на грунтовом турнире «Большого шлема» станет победительница матча Татьяна Мария (Германия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 49 600 000. Действующей чемпионкой женского турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
29 мая 2023, понедельник. 15:45 МСК
Ребекка Марино
81
Канада
Ребекка Марино
Р. Марино
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Диана Шнайдер
108
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
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