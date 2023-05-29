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Джокович стартовал на «Ролан Гаррос» с уверенной победы над Ковачевичем

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2023. В матче первого круга Открытого чемпионата Франции третий сеяный Джокович нанёс поражение представителю США Александру Ковачевичу со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 2 часа 26 минут.

Джокович 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника семь эйсов, четыре двойные ошибки и два брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Джокович – Ковачевич в первом круге «Ролан Гаррос».

Для Джоковича это уже 19-й «Ролан Гаррос». В 2016 и 2021 годах Новак выигрывал турнир. Ковачевич дебютировал в основной сетке турнира «Большого шлема».

Во втором круге соревнований «Большого шлема» во Франции Джокович встретится с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.