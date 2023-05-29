Польский комментатор: Свёнтек победит в Париже, и дискуссии о Соболенко прервутся

Польский комментатор Зелислав Зизински поделился уверенностью в том, что чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2023 станет первая ракетка мира полька Ига Свёнтек, которая является действующей обладательницей титула.

«Обсуждение ценностей, которые Соболенко будет продвигать после того, как станет первой ракеткой мира, интересны, но ещё удивительнее то, сколько людей на самом деле убеждено, что она возглавит рейтинг WTA. Никогда не недооценивайте сердце мастера. Ига одержит победу в Париже, и мы на некоторое время забудем о дискуссиях», — написал Зизински в своих социальных сетях.

Отметим, что после выхода второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко во второй раунд «Ролан Гаррос» журналисты действительно интересовались, какие ценности она будет продвигать в роли лидера рейтинга WTA.