Варвара Грачёва уверенно вышла во 2-й круг «Ролан Гаррос», где сразится со Слоан Стивенс

41-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва успешно стартовала на «Ролан Гаррос» — 2023.

В матче первого круга соревнований в Париже Грачёва со счётом 6:4, 2:6, 6:1 обыграла представительницу Венгрии Далму Галфи (98-й номер рейтинга WTA). Встреча продлилась 1 час и 58 минут. Грачёва один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Галфи три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующей соперницей Грачёвой станет чемпионка US Open — 2017, бывшая третья ракетка мира американка Слоан Стивенс.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 49 600 000. Действующей чемпионкой женского турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.