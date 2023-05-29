20-летняя Элина Аванесян сенсационно обыграла чемпионку ОИ Бенчич на старте «Ролан Гаррос»

134-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Элина Аванесян одержала сенсационную победу на старте «Ролан Гаррос» — 2023.
В матче первого круга лаки-лузер Аванесян со счётом 6:3, 2:6, 6:4 обыграла олимпийскую чемпионку 2020 года, 12-ю ракетку мира из Швейцарии Белинду Бенчич (12). Продолжительность встречи составила 2 часа и 21 минуту. Аванесян два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Бенчич ни одного эйса, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13. На счету россиянки 42 невынужденные ошибки, швейцарки — 49.
Следующей соперницей Аванесян станет представительница Франции Леолия Жанжан (WC).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 49 600 000. Действующей чемпионкой женского турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.
- 29 мая 2023
-
18:57
-
18:55
-
18:47
-
18:37
-
18:35
-
18:22
-
18:10
-
18:02
-
17:59
-
17:52
-
17:21
-
17:18
-
16:51
-
16:31
-
16:15
-
16:02
-
16:00
-
15:24
-
14:30
-
14:22
-
13:54
-
13:52
-
13:30
-
13:15
-
13:02
-
12:44
-
12:22
-
12:08
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:41
-
11:19
-
10:59
-
10:59