С Норри сняли очко за крик после промаха соперника. Джокович призывал пресекать подобное

Британский теннисист Кэмерон Норри получил наказание в виде одного очка в матче с Бенуа Пэром на «Ролан Гаррос». Причиной стал выкрик Норри, который, по мнению судьи, создал помехи сопернику.
В третьем гейме второго сета при счёте 30:30 Пэр далеко отправил мяч, а Норри радостно воскликнул «Да!». Однако вместо очка британец был наказан за создание помех.
«Это было помехой для него, мяч всё ещё был в игре. Для меня тоже было помехой то, как вы кричали. Я считаю помехой то, что вы кричали «да». Вы не дождались сигнала от меня», — сказал арбитр Норри, объясняя ситуацию.
Ранее на «Мастерсе» в Риме на крики «Давай!» со стороны Норри жаловался серб Новак Джокович, но тогда британец не был наказан.
Норри обыграл Пэра на «Ролан Гаррос» со счётом 7:5, 4:6, 3:6, 6:1, 6:4.
- 29 мая 2023
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