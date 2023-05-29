С Норри сняли очко за крик после промаха соперника. Джокович призывал пресекать подобное

Британский теннисист Кэмерон Норри получил наказание в виде одного очка в матче с Бенуа Пэром на «Ролан Гаррос». Причиной стал выкрик Норри, который, по мнению судьи, создал помехи сопернику.

В третьем гейме второго сета при счёте 30:30 Пэр далеко отправил мяч, а Норри радостно воскликнул «Да!». Однако вместо очка британец был наказан за создание помех.

«Это было помехой для него, мяч всё ещё был в игре. Для меня тоже было помехой то, как вы кричали. Я считаю помехой то, что вы кричали «да». Вы не дождались сигнала от меня», — сказал арбитр Норри, объясняя ситуацию.

Ранее на «Мастерсе» в Риме на крики «Давай!» со стороны Норри жаловался серб Новак Джокович, но тогда британец не был наказан.

Норри обыграл Пэра на «Ролан Гаррос» со счётом 7:5, 4:6, 3:6, 6:1, 6:4.