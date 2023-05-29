Стало известно время начала первого матча Даниила Медведева на «Ролан Гаррос» — 2023
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Организаторы Открытого чемпионата Франции – 2023 опубликовали расписание матчей на завтра, 30 мая.
Отметим, что завтра свой путь на турнире начнёт чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев (2).
Теннис. Расписание матчей россиян на «Ролан Гаррос». 30 мая
Даниил Медведев (Россия, 2) – Тьяго Уайлд (Бразилия, Q) – начало приблизительно в 14:15 мск.
Мирра Андреева (Россия, Q) – Элисон Риске (США) – начало в 12:00 мск.
Эрика Андреева (Россия, LL) – Эмма Наварро (США, WC) – начало приблизительно в 17:30 мск.
Стоит отметить, что Медведев приехал в Париж после завоевания титула на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Интересно, что до этого сезона у Даниила было 0 побед на данных соревнованиях.
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