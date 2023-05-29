Элина Аванесян прокомментировала сенсационную победу над Бенчич в 1-м круге «Ролан Гаррос»

134-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Элина Аванесян прокомментировала сенсационную победу в первом круге «Ролан Гаррос».

Напомним, лаки-лузер Аванесян со счётом 6:3, 2:6, 6:4 обыграла олимпийскую чемпионку 2020 года, 12-ю ракетку мира из Швейцарии Белинду Бенчич (12). Это первая в карьере россиянки победа в основной сетке турнира «Большого шлема» (она играет в ней во второй раз).

«Меня до сих пор трясёт от матча. Было действительно особенным играть здесь и получить ещё один шанс в качестве лаки-лузера. Бороться за это… Я пыталась верить в себя до конца. Белинда великолепна, поэтому я знала, что должна показать свой максимум», — сказала Аванесян в интервью на корте.

Следующей соперницей Аванесян станет представительница Франции Леолия Жанжан (WC).