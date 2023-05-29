Вероника Кудерметова — Анна Шмидлова: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос»

Сегодня, 29 мая, 11-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова (11) начнёт свой путь на Открытом чемпионате Франции – 2023. Первой соперницей россиянки станет 100-я ракетка мира, представительница Словакии Анна Шмидлова. Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на корте номер 6 и начнётся приблизительно в 19:40 мск, после встречи Доминика Тима с Педро Качином.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Анна Шмидлова в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023.
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Стоит отметить, что Кудерметова и Шмидлова до этого турнира ни разу не встречались друг с другом в одиночном разряде.
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 49 600 000. Действующей чемпионкой женского турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.
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