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Вероника Кудерметова — Анна Шмидлова: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос»

Вероника Кудерметова — Анна Шмидлова: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 29 мая, 11-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова (11) начнёт свой путь на Открытом чемпионате Франции – 2023. Первой соперницей россиянки станет 100-я ракетка мира, представительница Словакии Анна Шмидлова. Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на корте номер 6 и начнётся приблизительно в 19:40 мск, после встречи Доминика Тима с Педро Качином.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Анна Шмидлова в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
29 мая 2023, понедельник. 19:40 МСК
Вероника Кудерметова
11
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анна Шмидлова
100
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова

Стоит отметить, что Кудерметова и Шмидлова до этого турнира ни разу не встречались друг с другом в одиночном разряде.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 49 600 000. Действующей чемпионкой женского турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

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