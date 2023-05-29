Слоан Стивенс: расистские нападки всегда были моей проблемой, и становится только хуже

Чемпионка US Open – 2017, бывшая третья ракетка мира американка Слоан Стивенс призналась, что не верит в пользу от сервиса по борьбе с запугиванием и травлей в интернете, созданного «Ролан Гаррос».
Напомним, технология работает на программном обеспечении с использованием искусственного интеллекта. Это позволяет фильтровать комментарии в учётных записях социальных сетей, а также блокировать оскорбительные сообщения.
«Да, очевидно, что расистские нападки были проблемой на протяжении всей моей карьеры. Этому не было конца. Сейчас становится только хуже.
Я слышала об этой программе, но не пользовалась. В моих социальных сетях много запрещённых ключевых слов в рекомендациях и прочее, но это никому не мешает поставить звёздочку вместо той или иной буквы или использовать синонимы. Очевидно, что в большинстве случаев программа такое не улавливает», — приводит слова Стивенс Reuters.
- 29 мая 2023
-
20:31
-
20:25
-
19:56
-
19:52
-
19:51
-
19:42
-
19:27
-
19:19
-
18:57
-
18:55
-
18:47
-
18:37
-
18:35
-
18:22
-
18:10
-
18:02
-
17:59
-
17:52
-
17:21
-
17:18
-
16:51
-
16:31
-
16:15
-
16:02
-
16:00
-
15:24
-
14:30
-
14:22
-
13:54
-
13:52
-
13:30
-
13:15
-
13:02
-
12:44
-
12:22