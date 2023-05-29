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Слоан Стивенс: расистские нападки всегда были моей проблемой, и становится только хуже

Слоан Стивенс: расистские нападки всегда были моей проблемой, и становится только хуже
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Чемпионка US Open – 2017, бывшая третья ракетка мира американка Слоан Стивенс призналась, что не верит в пользу от сервиса по борьбе с запугиванием и травлей в интернете, созданного «Ролан Гаррос».

Напомним, технология работает на программном обеспечении с использованием искусственного интеллекта. Это позволяет фильтровать комментарии в учётных записях социальных сетей, а также блокировать оскорбительные сообщения.

«Да, очевидно, что расистские нападки были проблемой на протяжении всей моей карьеры. Этому не было конца. Сейчас становится только хуже.

Я слышала об этой программе, но не пользовалась. В моих социальных сетях много запрещённых ключевых слов в рекомендациях и прочее, но это никому не мешает поставить звёздочку вместо той или иной буквы или использовать синонимы. Очевидно, что в большинстве случаев программа такое не улавливает», — приводит слова Стивенс Reuters.

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