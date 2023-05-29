Фоньини — о победе над Оже-Альяссимом: обыграть игрока топ-10 никогда не бывает легко
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Итальянский теннисист Фабио Фоньини прокомментировал победу над десятым сеяным, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:4, 6:4, 6:3.
«Как все вокруг говорят, я, конечно, счастлив обыграть Феликса. Потому что он великий чемпион, даже если, как мне кажется, готов не на все 100%. Но только чемпион всё равно идёт играть на турнир «Большого шлема» — через боль или нет, а не снимается.
Со мной это случалось много раз за мою карьеру. Если ему плохо, мне его жалко и желаю ему скорейшего выздоровления, но со своей стороны я не могу не радоваться. Я оказался сильнее игрока топ-10 в трёх сетах. Это никогда не бывает легко, и я счастлив выйти во второй круг», — сказал Фоньини на пресс-конференции.
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